В Техасе из-за мощных торнадо погибли пять человек

12:38, 30 апреля 2017
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Торнадо также повредил склад, в результате чего произошла утечка неизвестных химикатов.

На Техас обрушились мощные торнадо / Фото twitter.com/CodyLillich
На Техас обрушились мощные торнадо / Фото twitter.com/CodyLillich

По меньшей мере пять человек погибли и около 50 попали в больницу из-за нескольких мощных торнадо, обрушившихся на американский штат Техас в субботу вечером, сообщает Русская служба Би-би-си.

Мощный шторм обрушился на город Кантон, находящийся примерно в 95 км от Далласа. В результате торнадо пострадали и несколько других населенных пунктов в Техасе.

Штат Алабама пострадал от торнадо (фото, видео)

На видео, снятом местной телекомпанией, видны выкорчеванные деревья, перевернутые машины и разрушенные дома.

В Кантоне, по сообщению местной службы пожарной охраны, был поврежден склад, в результате чего произошла утечка неизвестных химикатов.

Техас находится в регионе, известном, как "Аллея торнадо". Штат часто подвергается мощным штормам.

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