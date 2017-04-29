В Украине воцарится летнее тепло - синоптик

21:57, 29 апреля 2017
6917
0

1-2 мая в нашей стране воцарится тепло.

Завтра в Украине ожидается до +27° / Фото УНИАН
Завтра в Украине ожидается до +27° / Фото УНИАН

Завтра самыми холодными частями Европы будут западные области Украины и северные районы Испании и Португалии, где-то +5+12°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на остальной территории Украины ожидается солнечная погода - +18+24°. "1-2 мая везде у нас будет теплая погода, даже на западе начнет выравниваться", - говорится в сообщении Диденко.

В Киеве завтра потеплеет до +22°, без осадков

В субботу, 29 апреля, в Киеве было аж +26°, а во Львове +7° с дождем. Синоптик прогнозирует, что в воскресенье, 30 апреля, этот контраст изменится мало, "запад Украины еще потрясеться от холода и будет с дождями".

"На остальной территории в воскресенье будет практически лето +20+27°!" - обещает Диденко.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные на западе Украины пройдут дожди. Практически во всех регионах сохранится теплая погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей