В Украине воцарится летнее тепло - синоптик

1-2 мая в нашей стране воцарится тепло.

Завтра в Украине ожидается до +27° / Фото УНИАН

Завтра самыми холодными частями Европы будут западные области Украины и северные районы Испании и Португалии, где-то +5+12°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на остальной территории Украины ожидается солнечная погода - +18+24°. "1-2 мая везде у нас будет теплая погода, даже на западе начнет выравниваться", - говорится в сообщении Диденко.

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В субботу, 29 апреля, в Киеве было аж +26°, а во Львове +7° с дождем. Синоптик прогнозирует, что в воскресенье, 30 апреля, этот контраст изменится мало, "запад Украины еще потрясеться от холода и будет с дождями".

"На остальной территории в воскресенье будет практически лето +20+27°!" - обещает Диденко.

facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные на западе Украины пройдут дожди. Практически во всех регионах сохранится теплая погода.