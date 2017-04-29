В Украине воцарится летнее тепло - синоптик
1-2 мая в нашей стране воцарится тепло.
Завтра самыми холодными частями Европы будут западные области Украины и северные районы Испании и Португалии, где-то +5+12°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, на остальной территории Украины ожидается солнечная погода - +18+24°. "1-2 мая везде у нас будет теплая погода, даже на западе начнет выравниваться", - говорится в сообщении Диденко.
В Киеве завтра потеплеет до +22°, без осадков
В субботу, 29 апреля, в Киеве было аж +26°, а во Львове +7° с дождем. Синоптик прогнозирует, что в воскресенье, 30 апреля, этот контраст изменится мало, "запад Украины еще потрясеться от холода и будет с дождями".
"На остальной территории в воскресенье будет практически лето +20+27°!" - обещает Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, в эти выходные на западе Украины пройдут дожди. Практически во всех регионах сохранится теплая погода.
Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+18°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+17°... +8°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+18°... +8°