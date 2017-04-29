Мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла всколыхнуло Филиппины

Землетрясение было глубоко в море, но людей все же предупредили держаться подальше от берега в течение следующих нескольких часов.

По данным Геологической службы США, мощность землетрясения составила 6,8 баллов / earthquake.usgs.gov

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла всколыхнуло побережье острова Минданао на Филиппинах. Сейсмологи страны советуют людям держаться подальше от прибрежных районов, но не ожидают какие-то серьезные повреждения. По данным Геологической службы США, мощность землетрясения составила 6,8 баллов.

В настоящее время нет информации о погибших или раненых, но очевидцы говорят, что землетрясение было таким сильным, что сотрясались земля и стены домов, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

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Эпицентр землетрясения находился в 57 км к северо-западу от провинции Сарангани, в южной части Минданао, крупнейшего острова на юге Филиппинского архипелага.

"Это было настолько сильно, что в течение 10 секунд можно было слышать, как трясется земля. Это сильнейшее землетрясение, которое я почувствовала. Стена выглядела так, будто она будет падать", - рассказала агентству местная жительница Дженифер Багтай.

Тихоокеанский центр цунами предупредил, что существует риск возникновения больших волн в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения. Но Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин заявил, что никакой угрозы цунами нет.

Глава Института Ренато Солидум сказал, что нет никакой необходимости покидать район землетрясения. Землетрясение было глубоко в море, но людей все же предупредили держаться подальше от берега в течение следующих нескольких часов. Солидум также сказал, что никаких серьезных повреждений не предвидится.