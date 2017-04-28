Из-за снегопада на и юге и востоке Чехии ввели режим стихийного бедствия

На юге и востоке Чехии из-за сильного снегопада местные власти ввели режим стихийного бедствия.

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Из-за непогоды 28 апреля было остановлено движение на многих участках автомобильных и железных дорог, тысячи семей остались без электричества, передает "РИА Новости" со ссылкой на местное телевидение.

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"Более 10 тысяч квартир и домов в южной Чехии остались в пятницу без электричества. Причиной этого стало повреждение электросетей в связи с падением на них из-за сильного ветра отдельных веток и целых деревьев. По этой же причине прекращено железнодорожное движение на некоторых местных маршрутах, в том числе, в пригородах Ческе-Будеевице. Не имеющие возможность из-за гололеда подниматься по склонам холмов грузовики заблокировали многие дороги", - говорится в сообщении.

В то же время на востоке Чехии снег завалил гористые районы в окрестностях городов Шумперк и Есеник. Полиция также рекомендует водителям не выезжать на дороги в других местах на севере Оломоуцкого края.

В Ческо-Будеевицком и Оломоуцком краях объявили режим стихийного бедствия.

Сообщается, что такие погодные условия могут сохраниться и в субботу. Кроме того, снегопад также может распространиться на ряд других краев. В середине дня пятницы уже начался сильный снегопад в Пардубицком и Моравскосилезском краях, также расположенных на востоке Чехии.

Напомним, в Пасхальный понедельник в Германии выпал снег. Непогода затронула землю Северный Рейн-Вестфалия.