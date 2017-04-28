Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил столб пепла на высоту более 3 километров
Вулкан Сакурадзима на острове Кюсю (Япония) выбросил столб пепла и дыма высотой 3200 метров.
Об этом сообщили в местном метеорологическом управлении, передает "РИА Новости".
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 километров
Отмечается, что последний раз вулкан просыпался летом прошлого года.
Метеорологи предупреждают, что в любой момент можно ожидать повторного выброса.
Напомним, ученый Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли, в результате извержения которых могут погибнуть тысячи человек.
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