Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил столб пепла на высоту более 3 километров

Вулкан Сакурадзима на острове Кюсю (Япония) выбросил столб пепла и дыма высотой 3200 метров.

Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщили в местном метеорологическом управлении, передает "РИА Новости".

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Отмечается, что последний раз вулкан просыпался летом прошлого года.

Метеорологи предупреждают, что в любой момент можно ожидать повторного выброса.

Напомним, ученый Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли, в результате извержения которых могут погибнуть тысячи человек.