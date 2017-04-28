Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил столб пепла на высоту более 3 километров

14:30, 28 апреля 2017
908
0

Вулкан Сакурадзима на острове Кюсю (Япония) выбросил столб пепла и дыма высотой 3200 метров.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщили в местном метеорологическом управлении, передает "РИА Новости".

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 километров

Отмечается, что последний раз вулкан просыпался летом прошлого года.

Метеорологи предупреждают, что в любой момент можно ожидать повторного выброса.

Напомним, ученый Мэтью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли, в результате извержения которых могут погибнуть тысячи человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей