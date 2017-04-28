В пятницу, 28 апреля, в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В Никарагуа произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км на юго-запад от населенного пункта Белен. Очаг землетрясения залегал на глубине 176,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 апреля в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Изначально планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но после сообщения Тихоокеанского центра предупреждения цунами о маленьких волнах в 15 см, власти отменили эвакуацию.