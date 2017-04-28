Выходные в Украине будут теплыми, однако на западе пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные на западе Украины пройдут дожди. Практически во всех регионах сохранится теплая погода.

В большинстве регионов Украины на выходных будет тепло / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, +8°...+17°.

Во Львове завтра ожидается переменная облачность, ночью +6°, днем +11°. В воскресенье ожидаются осадки, +5°...+10°.

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В Луцке в субботу ночью +6°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +10°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+21°. В воскресенье до +18°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье +8°...+19°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье +9°...+22°, без осадков.

Прогноз на 29 апреля / УНИАН

Прогноз ан 30 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +7°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8°...+23°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +7°...+26°. В воскресенье +9°...+27°, ясно и без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье солнечно, температура до +20°.

В Краматорске в субботу ясно и без осадков, температура ночью +7°, днем +23°. В воскресенье температура до +23°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +7°, днем +22°. В воскресенье +11°...+23°, ясно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье ливень, ночью +3°, днем +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +5°, днем +13°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +5°, днем до +10°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +13°. В воскресенье температура днем +9°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра ожидаются осадки, +12°, в воскресенье возможен дождь, температура воздуха +5° …+10°.

В Затоке в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем до +14°. В воскресенье солнечно, до +17°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +9° …+20°, в воскресенье до +20°.

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