Выходные в Украине будут теплыми, однако на западе пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные на западе Украины пройдут дожди. Практически во всех регионах сохранится теплая погода.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, +8°...+17°.
Во Львове завтра ожидается переменная облачность, ночью +6°, днем +11°. В воскресенье ожидаются осадки, +5°...+10°.
В Украине сегодня без осадков, на западе днем потеплеет до +27° (карта)
В Луцке в субботу ночью +6°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +10°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+21°. В воскресенье до +18°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье +8°...+19°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье +9°...+22°, без осадков.
В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +7°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8°...+23°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +7°...+26°. В воскресенье +9°...+27°, ясно и без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье солнечно, температура до +20°.
В Краматорске в субботу ясно и без осадков, температура ночью +7°, днем +23°. В воскресенье температура до +23°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +7°, днем +22°. В воскресенье +11°...+23°, ясно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье ливень, ночью +3°, днем +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью +5°, днем +13°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +5°, днем до +10°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +13°. В воскресенье температура днем +9°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра ожидаются осадки, +12°, в воскресенье возможен дождь, температура воздуха +5° …+10°.
В Затоке в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем до +14°. В воскресенье солнечно, до +17°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +9° …+20°, в воскресенье до +20°.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°