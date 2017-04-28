В результате наводнения в Северной Каролине погибли два человека

Два человека стали жертвами масштабного наводнения в американском штате Северная Каролина.

Наводнение в Северной Каролине / twitter.com @THEBIGJRA

Жительница Флориды погибла после того, как водой был сметен ее автомобиль, передает The Weather Channel со ссылкой на AP.

Читайте также Разрушительное наводнение привело к эвакуации в Гаити

В округе Эджком из-за наводнения объявили чрезвычайное положение. Ожидается, что в некоторых районах уровень воды будет повышаться и на выходных.

Ранее сообщалось, что 25 апреля на мосту через реку Ньюз был обнаружен труп человека. По словам местных властей, пока нельзя подтвердить, что смерть наступила из-за наводнения.