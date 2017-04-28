Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

09:30, 28 апреля 2017
634
0

Сегодня, 28 апреля, в Карпатах будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украину идет новое похолодание: угрожает западу, может задеть и Киев - синоптик

"По прогнозам Укргидрометцентра, 28 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля в Украине без осадков. На западе потеплеет до +27°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей