Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 28 апреля, в Карпатах будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 28 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля в Украине без осадков. На западе потеплеет до +27°.