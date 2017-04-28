Сегодня в Киеве без осадков, днем до +22°

08:30, 28 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 апреля, в столице без осадков, днем до +22°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер южный, до 5.2 м/с.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Солнце в столице взошло в 05:39, а зайдет в 20:12. 

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Украине без осадков. На западе до +27°.

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