Сегодня в Киеве без осадков, днем до +22°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 апреля, в столице без осадков, днем до +22°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер южный, до 5.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:39, а зайдет в 20:12.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Украине без осадков. На западе до +27°.

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