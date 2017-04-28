В Украине сегодня без осадков, на западе днем потеплеет до +27° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 28 апреля в Украине без осадков. На западе до +27°.

В Украине сегодня ожидается теплая погода / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +24°.

На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями, на Волыни и Ривненщине возможен дождь. В Черновицкой области днем потеплеет до +27°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +22°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +22°.

Прогноз на 28 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

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