В Киеве завтра днем до +22°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 апреля, в столице без осадков, днем до +22°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер южный, до 7.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:39, а зайдет в 20:12.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Украине без осадков, на западе потеплеет до +27°.

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