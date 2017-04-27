В Киеве завтра днем до +22°, без осадков

17:00, 27 апреля 2017
899
0

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 апреля, в столице без осадков, днем до +22°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер южный, до 7.6 м/с.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Солнце в столице взойдет в 05:39, а зайдет в 20:12. 

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Украине без осадков, на западе потеплеет до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +20° В Киеве завтра без осадков, температура до +20°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей