В Украине завтра сохранится теплая и солнечная погода, на западе синоптики обещают до +27° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 28 апреля в Украине без осадков, на западе потеплеет до +27°.
На востоке солнечно, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает ясная погода, в Крыму температура до +24°.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность
На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями, в Волынской и Ривненской областях возможны осадки. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +27°.
В северных областях без осадков, температура - до +22°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 28 апреля
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 72 %
Давление: 754 мм
Ветер: 1.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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