В Украине завтра сохранится теплая и солнечная погода, на западе синоптики обещают до +27° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 28 апреля в Украине без осадков, на западе потеплеет до +27°.

В Украине завтра сохранится теплая погода / УНИАН

На востоке солнечно, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает ясная погода, в Крыму температура до +24°.

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На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями, в Волынской и Ривненской областях возможны осадки. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +27°.

В северных областях без осадков, температура - до +22°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

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