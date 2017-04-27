Из-за наводнений в Доминиканской Республике эвакуировали 15 тысяч человек

Из-за наводнений, вызванных проливными дождями, в Доминиканской Республике, эвакуировали почти 15 тысяч человек.

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Об этом сообщил национальный Центр по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.

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Пострадали почти 3 тыс. строений, разрушены девять мостов. Более 60 населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира.

В четырех провинциях ввели красный, самый высокий, уровень опасности.

Напомним, в результате наводнения в Гаити погибли два человека, десятки домов разрушены.

Сильные дожди привели к наводнениям в районах, которые еще не оправились от разрушений, нанесенных ураганом "Мэттью" в октябре 2016 года.