В Аризоне бушует лесной пожар
В американском штате Аризона бушует масштабный лесной пожар.
В начале этой недели на юге штата эвакуировали десятки местных жителей, передает The Weather Channel со ссылкой на AP.
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Ожидается, что 28 апреля в регионе усилится ветер, поэтому жителям сотен домов также стоит быть готовыми к эвакуации.
На данный момент с огнем борются около 350 пожарных с помощью 20 пожарных машин и вертолета. По словам местных властей, пожар начался из-за "человеческого фактора".
Площадь распространения огня увеличивается из-за сухой погоды. По информации метеорологов, количество осадков, выпавших за последнее время, намного ниже средних показателей.
Напомним, в центральной Флориде (США) лесной пожар уничтожил девять домов.
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