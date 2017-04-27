В Аризоне бушует лесной пожар

В американском штате Аризона бушует масштабный лесной пожар.

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В начале этой недели на юге штата эвакуировали десятки местных жителей, передает The Weather Channel со ссылкой на AP.

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Ожидается, что 28 апреля в регионе усилится ветер, поэтому жителям сотен домов также стоит быть готовыми к эвакуации.

На данный момент с огнем борются около 350 пожарных с помощью 20 пожарных машин и вертолета. По словам местных властей, пожар начался из-за "человеческого фактора".

Площадь распространения огня увеличивается из-за сухой погоды. По информации метеорологов, количество осадков, выпавших за последнее время, намного ниже средних показателей.

Напомним, в центральной Флориде (США) лесной пожар уничтожил девять домов.