В Аризоне бушует лесной пожар

12:33, 27 апреля 2017
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В американском штате Аризона бушует масштабный лесной пожар.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В начале этой недели на юге штата эвакуировали десятки местных жителей, передает The Weather Channel со ссылкой на AP.

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Ожидается, что 28 апреля в регионе усилится ветер, поэтому жителям сотен домов также стоит быть готовыми к эвакуации.

На данный момент с огнем борются около 350 пожарных с помощью 20 пожарных машин и вертолета. По словам местных властей, пожар начался из-за "человеческого фактора".

Площадь распространения огня увеличивается из-за сухой погоды. По информации метеорологов, количество осадков, выпавших за последнее время, намного ниже средних показателей.

Напомним, в центральной Флориде (США) лесной пожар уничтожил девять домов.

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