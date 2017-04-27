В Киеве объявили штормовое предупреждение

11:32, 27 апреля 2017
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В четверг, 27 апреля, в столице ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

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"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 27 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Напомним, 27 апреля в столице без осадков, днем до +22°.

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