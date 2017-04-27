В Северной Каролине объявили чрезвычайное положение из-за наводнения
В округе Эджком (штат Северная Каролина, США) из-за наводнения объявили чрезвычайное положение.
Из-за стихии в регионе стали непроездными дороги, местные жители вынуждены были эвакуироваться. Для тех, кто покинул свои дома, открыли убежище, передает The Weather Channel.
Канада пострадала от наводнений (видео)
Ожидается, что наводнение не будет спадать в течение ближайшей недели. Наиболее сложной ситуация будет на выходных.
Во вторник, 25 апреля, на мосту через реку Ньюз был обнаружен труп человека. По словам местных властей, пока нельзя подтвердить, что смерть наступила из-за наводнения.
Напомним, в результате наводнения в Гаити погибли два человека, десятки домов разрушены.
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