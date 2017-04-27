В Северной Каролине объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

10:32, 27 апреля 2017
789
0

В округе Эджком (штат Северная Каролина, США) из-за наводнения объявили чрезвычайное положение. 

Наводнение в Северное Каролине / twitter.com @THEBIGJRA
Наводнение в Северное Каролине / twitter.com @THEBIGJRA

Из-за стихии в регионе стали непроездными дороги, местные жители вынуждены были эвакуироваться. Для тех, кто покинул свои дома, открыли убежище, передает The Weather Channel.

Канада пострадала от наводнений (видео)

Ожидается, что наводнение не будет спадать в течение ближайшей недели. Наиболее сложной ситуация будет на выходных.

Во вторник, 25 апреля, на мосту через реку Ньюз был обнаружен труп человека. По словам местных властей, пока нельзя подтвердить, что смерть наступила из-за наводнения.

Напомним, в результате наводнения в Гаити погибли два человека, десятки домов разрушены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75 В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей