В Карпатах сохраняется лавинная опасность

09:31, 27 апреля 2017
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Сегодня, 27 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"27 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также спасатели сообщают, что с восточного склона г. Брецкул был зафиксирован сход трех лавин мокрого снега объемами 1600, 900 и 800 куб. м, с восточного склона г. Пожежевская - одной лавины мокрого снега объемом 1600 куб. м. Ориентированная дата схода лавин 26 апреля.

Напомним, 27 апреля в Украине без осадков. На западе до +26°.

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