В Киеве сегодня днем до +22°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 апреля, в столице без осадков, днем до +22°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +16°. Ветер южный, до 7.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:41, а зайдет в 20:10.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Украине без осадков. На западе до +26°.

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