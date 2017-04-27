В Киеве сегодня днем до +22°, без осадков

08:30, 27 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 апреля, в столице без осадков, днем до +22°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +16°. Ветер южный, до 7.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:41, а зайдет в 20:10. 

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Украине без осадков. На западе до +26°.

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