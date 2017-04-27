В Украине сегодня без осадков, на западе потеплеет до +26° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 27 апреля в Украине без осадков. На западе до +26°.

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На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +12°.

На западе Украины в четверг облачно с прояснениями, на Волыни возможен дождь. В Черновицкой области днем потеплеет до +26°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +22°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +23°.

Прогноз на 27 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.С

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