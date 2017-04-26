В Киеве завтра потеплеет до +22°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 27 апреля в столице без осадков, днем до +22°.

В Киеве завтра ожидается теплая погода / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +17°. Ветер южный, до 7.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:41, а зайдет в 20:10.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 апреля, в Украине без осадков, на западе потеплеет до +26°.

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