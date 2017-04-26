Завтра погода порадует украинцев солнцем и теплом (видеопрогноз)

16:30, 26 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 апреля, в Украине без осадков, на западе потеплеет до +26°.

В Украине завтра ожидается теплая погода / УНИАН
В Украине завтра ожидается теплая погода / УНИАН

На востоке солнечно, температура днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает ясная погода, в Крыму температура до +22°.

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На западе Украины в четверг облачно с прояснениями, в Волынской области возможны осадки. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +26°.

В северных областях без осадков, температура - до +22°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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