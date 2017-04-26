В Индонезии произошло землетрясение

15:45, 26 апреля 2017
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В среду, 26 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Индонезии произошло земетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Чили произошло землятрясение магнитудой 6,9 балов

Эпицентр подземных толчков располагался в 39 км на юго-восток от города Тобело (Tobelo). Очаг землетрясения залегал на глубине 96,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Чили после землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло 24 апреля, зарегистрировали 134 подземных толчка.

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