В среду, 26 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Читайте также В Чили произошло землятрясение магнитудой 6,9 балов

Эпицентр подземных толчков располагался в 39 км на юго-восток от города Тобело (Tobelo). Очаг землетрясения залегал на глубине 96,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Чили после землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло 24 апреля, зарегистрировали 134 подземных толчка.