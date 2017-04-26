Крабы заполонили Кубу (фото, видео)

На Кубе наступил так называемый "сезон крабов".

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Каждый год самцы и самки крабов идут к морю, чтобы там завести потомство, после чего самки откладывают икру и возвращаются в лес.

Местные жители готовы мириться с нашествием, ведь это привлекает внимание туристов, сообщает ТСН.

На крабах неплохо зарабатывают авторемонтники, потому что клещами крабы часто портят шины.