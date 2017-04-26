Крабы заполонили Кубу (фото, видео)

14:38, 26 апреля 2017
2136
0

На Кубе наступил так называемый "сезон крабов".

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Каждый год самцы и самки крабов идут к морю, чтобы там завести потомство, после чего самки откладывают икру и возвращаются в лес.

Местные жители готовы мириться с нашествием, ведь это привлекает внимание туристов, сообщает ТСН.

На крабах неплохо зарабатывают авторемонтники, потому что клещами крабы часто портят шины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей