В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 26 апреля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер.

В Украине ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В Украине, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в конце этой недели на западе Украины прогнозируется похолодание, которое может добраться до Киева.

"Оно (потепление – ред.) продлится в течение всей недели, но в конце недели на западе ожидается похолодание, которое, возможно, дойдет до Киева", - рассказала Диденко.