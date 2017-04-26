Ливни привели к наводнению в Северной Каролине (видео)

12:37, 26 апреля 2017
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Проливные дожди привели к мощному наводнению в американском штате Северная Каролина.

Наводнение в Северной Каролине / twitter.com @THEBIGJRA
Наводнение в Северной Каролине / twitter.com @THEBIGJRA

Пожарным удалось спасти из затопленного дома двух человек и собаку. Еще четыре человека были освобождены из заблокированной квартиры, передает The Weather Channel.

Канада пострадала от наводнений (видео)

Близ города Роли за сутки выпало до 18 см осадков. В результате в Роли и других населенных пунктах оказались подтопленными дома и возникли проблемы с электроснабжением.

Кроме того, наводнение привело к закрытию более 100 автодорог в штате.

Напомним, в результате наводнения в Гаити погибли два человека, десятки домов разрушены.

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