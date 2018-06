Ливни привели к наводнению в Северной Каролине (видео)

Пожарным удалось спасти из затопленного дома двух человек и собаку. Еще четыре человека были освобождены из заблокированной квартиры, передает The Weather Channel.

Близ города Роли за сутки выпало до 18 см осадков. В результате в Роли и других населенных пунктах оказались подтопленными дома и возникли проблемы с электроснабжением.

Flooding has closed Atlantic Avenue btwn Hodges and Six Forks in #Raleigh #ncwx #turnarounddontdrown pic.twitter.com/YwnwgGyfda