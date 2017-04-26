После землетрясения магнитудой 6,9 в Чили зарегистрировали более 130 афтершоков
В Чили после землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло 24 апреля, зарегистрировали 134 подземных толчка.
Об этом сообщил заместитель директора Национального сейсмологического центра Марио Пардо в эфире телеканала 24Horas.
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3
"134 повторных толчка после вчерашнего землетрясения магнитудой 6,9 и 271 - после субботнего", - цитирует Пардо ТАСС.
По его словам, в этой же зоне может произойти землетрясение большей мощности, но подземные толчки магнитудой 8 и более "очень маловероятны".
Напомним, после землетрясения магнитудой 6,9 планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но после сообщения Тихоокеанского центра предупреждения цунами о маленьких волнах в 15 см, власти отменили эвакуацию.
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