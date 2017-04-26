После землетрясения магнитудой 6,9 в Чили зарегистрировали более 130 афтершоков

11:32, 26 апреля 2017
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В Чили после землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло 24 апреля, зарегистрировали 134 подземных толчка.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщил заместитель директора Национального сейсмологического центра Марио Пардо в эфире телеканала 24Horas.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3 

"134 повторных толчка после вчерашнего землетрясения магнитудой 6,9 и 271 - после субботнего", - цитирует Пардо ТАСС.

По его словам, в этой же зоне может произойти землетрясение большей мощности, но подземные толчки магнитудой 8 и более "очень маловероятны".

Напомним, после землетрясения магнитудой 6,9 планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но после сообщения Тихоокеанского центра предупреждения цунами о маленьких волнах в 15 см, власти отменили эвакуацию.

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