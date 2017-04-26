Разрушительное наводнение привело к эвакуации в Гаити

В результате наводнения в Гаити погибли два человека, десятки домов разрушены.

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Из-за стихии были эвакуированы 50 семей, передает Floodlist.

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Сильные дожди привели к наводнениям в районах, которые еще не оправились от разрушений, нанесенных ураганом "Мэттью" в октябре 2016 года.

В городе Манише из-за сложных погодных условий эвакуировали около 50 семей. Сейчас люди находятся во временных укрытиях, организованных на территориях местных школ.

По данным местных властей, наводнение повредило около 80 домов, 35 из них – серьезно.

Напомним, две канадские провинции - Квебек и Онтарио - пострадали от наводнений.