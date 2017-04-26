Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

09:30, 26 апреля 2017
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Сегодня, 26 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность.

В Карпатах зберігаєтсья лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 26 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 26 апреля, в Украине без осадков. На западе до +23°.

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