Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 26 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 26 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 26 апреля, в Украине без осадков. На западе до +23°.