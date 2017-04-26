В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +20°

Согласно данным Погода УНИАН, 26 апреля в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве сегодня ожидается теплая погода / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +15°. Ветер южный, до 7.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:43, а зайдет в 20:09.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 апреля, в Украине без осадков. На западе до +23°.

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