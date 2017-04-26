В Украине сегодня будет тепло и солнечно (карта)

08:03, 26 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 апреля, в Украине без осадков. На западе до +23°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке облачно с прояснениями. Теплее всего будет в Луганской области - до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +17°.

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На западе Украины в среду без осадков, в Черновицкой области температура днем до +23°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +20°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +21°.

Прогноз на 26 апреля / УНИАН
Прогноз на 26 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

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