В Киеве завтра днем до +20°, без осадков

17:00, 25 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 апреля, в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве завтра без осадков / ourgreenworld.ru
В Киеве завтра без осадков / ourgreenworld.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +15°. Ветер южный, до 7.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:43, а зайдет в 20:09. 

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Украине без осадков, на западе потеплеет до +23°.

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