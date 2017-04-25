В Киеве завтра днем до +20°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 апреля, в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве завтра без осадков / ourgreenworld.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +15°. Ветер южный, до 7.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:43, а зайдет в 20:09.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Украине без осадков, на западе потеплеет до +23°.

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