Завтра в Украине без осадков, на западе потеплеет до +23° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 26 апреля в Украине без осадков, на западе потеплеет до +23°.

В Украине завтра ожидается теплая погода / flickr.com/photos/isasza

На востоке солнечно. Теплее всего будет в Луганской области - до +17°. Жителей южных регионов ожидает ясная погода, температура до +17°.

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На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +23°.

В северных областях без осадков, температура - до +20°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

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