В Молдове из-за непогоды остаются обесточенными почти 30 населенных пунктов

15:41, 25 апреля 2017
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29 населенных пунктов в Молдове остаются обесточенными из-за снежного циклона, который обрушился на страну на прошлой неделе.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил оперативный штаб Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны, передает ТАСС.

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"Обесточенными остаются 29 населенных пунктов в шести районах страны. Это Гагаузская автономия, Кантемир, Тараклия, Леова, Каушаны, Новые Анены и Кагул", - говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения работает компания Gas Natural Fenosa при содействии личного состава МВД и Национальной армии.

Напомним, из-за непогоды, бушевавшей на прошлой неделе, до сих пор остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Одесской области.

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