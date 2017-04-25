В Молдове из-за непогоды остаются обесточенными почти 30 населенных пунктов

29 населенных пунктов в Молдове остаются обесточенными из-за снежного циклона, который обрушился на страну на прошлой неделе.

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Об этом сообщил оперативный штаб Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны, передает ТАСС.

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"Обесточенными остаются 29 населенных пунктов в шести районах страны. Это Гагаузская автономия, Кантемир, Тараклия, Леова, Каушаны, Новые Анены и Кагул", - говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения работает компания Gas Natural Fenosa при содействии личного состава МВД и Национальной армии.

Напомним, из-за непогоды, бушевавшей на прошлой неделе, до сих пор остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Одесской области.