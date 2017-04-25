В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1

14:32, 25 апреля 2017
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Во вторник, 25 апреля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3 

Эпицентр подземных толчков располагался в 41 км на северо-восток от города Вальпараисо. Очаг землетрясения залегал на глубине 19,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, ранее в этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Изначально планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но после сообщения Тихоокеанского центра предупреждения цунами о маленьких волнах в 15 см, власти отменили эвакуацию.

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