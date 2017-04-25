Канада пострадала от наводнений (видео)

13:09, 25 апреля 2017
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Две канадские провинции - Квебек и Онтарио - пострадали от наводнений.

Наводнение в Канаде / twitter.com @salimah_shivji
Наводнение в Канаде / twitter.com @salimah_shivji

Так, в Квебеке местные власти ввели чрезвычайное положение из-за разлива рек Гатино и Оттава, передает Floodlist.

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По словам местных властей, нынешнее наводнение в провинции стало самым сильным м 1998 года. Из-за стихии свои дома покинули несколько сотен семей.

В то же время в Онтарио сильный дождь вызвал наводнение и оползни. В районе Гамильтон за 12 часов выпало 72,4 мм дождя, что является средним показателям для всего апреля.

Напомним, с 21 апреля на Ямайке прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения. В некоторых районах за сутки выпало более 64 мм осадков.

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