Канада пострадала от наводнений (видео)
Две канадские провинции - Квебек и Онтарио - пострадали от наводнений.
Так, в Квебеке местные власти ввели чрезвычайное положение из-за разлива рек Гатино и Оттава, передает Floodlist.
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По словам местных властей, нынешнее наводнение в провинции стало самым сильным м 1998 года. Из-за стихии свои дома покинули несколько сотен семей.
В то же время в Онтарио сильный дождь вызвал наводнение и оползни. В районе Гамильтон за 12 часов выпало 72,4 мм дождя, что является средним показателям для всего апреля.
The highest part of the Ottawa River we have come across on Blvd Hurtubise in Gatineau. pic.twitter.com/Qj43L7j2vZ— Andrew Foote (@amkfoote) April 21, 2017
Напомним, с 21 апреля на Ямайке прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения. В некоторых районах за сутки выпало более 64 мм осадков.
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