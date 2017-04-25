Украинцев предупреждают о заморозках и сильном ветре

12:13, 25 апреля 2017
4006
0

В среду, 26 апреля, в Украине ожидаются заморозки и сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня без осадков, на западе днем до +19° (карта)

Так, 26 апреля ночью в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°

Также в Украине, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, из-за сложных погодных условий на прошлой неделе в Украине было повалено 3 тысячи 790 деревьев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции
В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей