Украинцев предупреждают о заморозках и сильном ветре

В среду, 26 апреля, в Украине ожидаются заморозки и сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 26 апреля ночью в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°

Также в Украине, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, из-за сложных погодных условий на прошлой неделе в Украине было повалено 3 тысячи 790 деревьев.