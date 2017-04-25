В Украину идет новое похолодание: угрожает западу, может задеть и Киев - синоптик

В конце недели на западе прогнозируется похолодание, которое может добраться до Киева.

В Украину надвигается похолодание / Фото УНИАН

В течение текущей недели в Украине будет тепло, местами до +20°, но в конце недели ожидается холодная погода. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.

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"Солнца в Украине сейчас много, утренние температуры в пределах +5...+9°. Сегодня и завтра начинается потепление - не сильное, но ощутимое, +9...+14°, на западе до +15°. Завтра потепление усилится местами до +20°. Оно продлится в течение всей недели, но в конце недели на западе ожидается похолодание, которое, возможно, дойдет до Киева", - сказала Диденко.

По словам синоптика, 25 апреля облачная погода, которая сейчас наблюдается в столице, направится на северо-восток на Черниговщину и Сумщину. В Киеве в течение дня потеплеет до +14°.

На юге, по данным Диденко, море еще не прогрелось, +8+13°, без осадков.

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине значительно потеплеет, на выходных в западных областях пройдут дожди.