В Украину идет новое похолодание: угрожает западу, может задеть и Киев - синоптик
В конце недели на западе прогнозируется похолодание, которое может добраться до Киева.
В течение текущей недели в Украине будет тепло, местами до +20°, но в конце недели ожидается холодная погода. Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.
Синоптик рассказала, когда в Украине воцарится весеннее тепло до +20°
"Солнца в Украине сейчас много, утренние температуры в пределах +5...+9°. Сегодня и завтра начинается потепление - не сильное, но ощутимое, +9...+14°, на западе до +15°. Завтра потепление усилится местами до +20°. Оно продлится в течение всей недели, но в конце недели на западе ожидается похолодание, которое, возможно, дойдет до Киева", - сказала Диденко.
По словам синоптика, 25 апреля облачная погода, которая сейчас наблюдается в столице, направится на северо-восток на Черниговщину и Сумщину. В Киеве в течение дня потеплеет до +14°.
На юге, по данным Диденко, море еще не прогрелось, +8+13°, без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине значительно потеплеет, на выходных в западных областях пройдут дожди.
Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°