В Украине из-за непогоды повалено почти 3800 деревьев

Из-за сложных погодных условий на прошлой неделе в Украине было повалено 3 тысячи 790 деревьев.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала на прошлой неделе, до сих пор остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Одесской области.