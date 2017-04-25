В Украине из-за непогоды повалено почти 3800 деревьев

11:34, 25 апреля 2017
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Из-за сложных погодных условий на прошлой неделе в Украине было повалено 3 тысячи 790 деревьев.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС
Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала на прошлой неделе, до сих пор остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Одесской области.

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