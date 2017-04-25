В Китае журналиста в прямом эфире ударила молния (видео)

11:03, 25 апреля 2017
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Заряд біл довольно слабым, и ведущий не пострадал. 

Молния попала в зонт/ Скриншот
Молния попала в зонт/ Скриншот

На северо-востоке Китая в понедельник репортера канала Dalian TV в прямом эфире ударила молния. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Корреспондент Лу Сяодун рассказывал о прогнозе погоды, стоя на улице во время грозы. В какой-то момент в его зонт ударила молния. Лу вскрикнул и отбросил зонт. По его словам, с руки и зонта сыпались желтые искры, ощущался удар током, подымавшийся к предплечью.

"Моя рука онемела. На ее тыльной части и ручке зонта я заметил желтые электрические искры. На видео они не попали, наверное, потому, что удар током был довольно слабым. Скорее всего, если бы они все же были видны на записи, я бы перед вами уже не стоял". – рассказал журналист.

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