Мощное наводнение затопило юг Ямайки (фото)
С 21 апреля на Ямайке прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения.
На фотографиях из социальных сетей запечатлены автомобили, которые погружены в воду. Особенно сложная ситуация в городе Кларендон, передает Floodlist.
В некоторых районах за сутки выпало более 64 мм осадков. В Кларендоне от наводнения пострадали около 5 тысяч человек, стихия разрушила 1 тысячу домов.
Sections of May Pen, Clarendon were inundated this afternoon during heavy rains. The flooding was worse in Mineral Heights -Contributed pics pic.twitter.com/0opQvt0QpG— Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) April 23, 2017
Отмечается, что непогода затронула и другие страны. Так, на Кубе за 22-23 апреля выпало более 61 мм осадков, а на Гаити, по сообщениям местных СМИ, два человека погибли в результате наводнений.
Напомним, в результате наводнения в индонезийской провинции Ачех погибли два человека.
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