Мощное наводнение затопило юг Ямайки (фото)

10:31, 25 апреля 2017
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С 21 апреля на Ямайке прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения.

Наводнение на Ямайке / twitter.com @JamaicaGleaner
Наводнение на Ямайке / twitter.com @JamaicaGleaner

На фотографиях из социальных сетей запечатлены автомобили, которые погружены в воду. Особенно сложная ситуация в городе Кларендон, передает Floodlist.

В некоторых районах за сутки выпало более 64 мм осадков. В Кларендоне от наводнения пострадали около 5 тысяч человек, стихия разрушила 1 тысячу домов.

Отмечается, что непогода затронула и другие страны. Так, на Кубе за 22-23 апреля выпало более 61 мм осадков, а на Гаити, по сообщениям местных СМИ, два человека погибли в результате наводнений.

Напомним, в результате наводнения в индонезийской провинции Ачех погибли два человека.

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