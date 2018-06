Мощное наводнение затопило юг Ямайки (фото)

На фотографиях из социальных сетей запечатлены автомобили, которые погружены в воду. Особенно сложная ситуация в городе Кларендон, передает Floodlist.

В некоторых районах за сутки выпало более 64 мм осадков. В Кларендоне от наводнения пострадали около 5 тысяч человек, стихия разрушила 1 тысячу домов.

Sections of May Pen, Clarendon were inundated this afternoon during heavy rains. The flooding was worse in Mineral Heights -Contributed pics pic.twitter.com/0opQvt0QpG