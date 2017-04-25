Мощное наводнение затопило юг Ямайки (фото)

С 21 апреля на Ямайке прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения.

Наводнение на Ямайке / twitter.com @JamaicaGleaner

На фотографиях из социальных сетей запечатлены автомобили, которые погружены в воду. Особенно сложная ситуация в городе Кларендон, передает Floodlist.

В некоторых районах за сутки выпало более 64 мм осадков. В Кларендоне от наводнения пострадали около 5 тысяч человек, стихия разрушила 1 тысячу домов.

Sections of May Pen, Clarendon were inundated this afternoon during heavy rains. The flooding was worse in Mineral Heights -Contributed pics pic.twitter.com/0opQvt0QpG — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) April 23, 2017

Отмечается, что непогода затронула и другие страны. Так, на Кубе за 22-23 апреля выпало более 61 мм осадков, а на Гаити, по сообщениям местных СМИ, два человека погибли в результате наводнений.

Напомним, в результате наводнения в индонезийской провинции Ачех погибли два человека.