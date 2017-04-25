Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Опасность схода снежных лавин сохраняется в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность / Фото УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о возможности схода лавин в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

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По прогнозу Укргидрометцентра, значительная лавинная опасность (3-й уровень) будет сохраняться в течение всего дня, 25 апреля.

без осадков