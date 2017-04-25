В Одесской области из-за непогоды остаются обесточенными 8 населенных пунктов
Из-за непогоды, бушевавшей на прошлой неделе, до сих пор остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Одесской области.
Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.
От снега до дождя и солнца: непогода накрыла Львов (фотожабы)
24 апреля аварийными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение 14 населенных пунктов в двух областях: в Одесской - 8 н.п. и в Днепропетровской - 6 н.п., которые были обесточены в течение 18-21 апреля в связи с ухудшением погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) в результате срабатывания систем защиты и обрыва линий электропередач.
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