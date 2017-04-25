В Киеве сегодня до +16°, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 апреля, в столице без осадков, днем до +16°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.
Погода на неделю: в Украину вернется долгожданное потепление, синоптики обещают до +24° (карта)
Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:07.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков. На западе до +19°.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 72 %
Давление: 754 мм
Ветер: 1.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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