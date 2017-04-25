В Киеве сегодня до +16°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 апреля, в столице без осадков, днем до +16°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:07.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков. На западе до +19°.

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