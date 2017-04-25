В Киеве сегодня до +16°, без осадков

08:30, 25 апреля 2017
1388
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 апреля, в столице без осадков, днем до +16°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6.4 м/с.

Погода на неделю: в Украину вернется долгожданное потепление, синоптики обещают до +24° (карта)

Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:07. 

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков. На западе до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Один человек погиб в результате наводнения во Франции Один человек погиб в результате наводнения во Франции
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75 В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
72 %
754 мм
1.2 м/с
2 %
Лента новостей