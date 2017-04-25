В Украине сегодня без осадков, на западе днем до +19° (карта)

08:05, 25 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 25 апреля в Украине без осадков. На западе до +19°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке облачно с прояснениями. Теплее всего будет в Луганской области - до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +15°.

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На западе Украины во вторник без осадков, в Черновицкой области температура днем до +19°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +16°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +16°.

Прогноз на 25 апреля / УНИАН
Прогноз на 25 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает — начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.

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