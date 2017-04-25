В Чили произошло землятрясение магнитудой 6,9 балов

03:47, 25 апреля 2017
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Очаг землетрясения находился на глубине 25 км.

REUTERS
Люди на улицах после землетрясения / REUTERS

В Чили произошло мощное землятрясение магнитудой 6,9 баллов, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Толчки ощутили жители столицы Сантьяго. Очаг землетрясения находился на глубине 25 км и на расстоянии около 137 км от столицы Чили - Сантьяго.

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет. Власти отменили угрозу цунами.

REUTERS
Последствия землетрясения / REUTERS

Изначально планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но после сообщения Тихоокеанского центра предупреждения цунами о маленьких волнах в 15 см, власти отменили эвакуацию.

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