В Чили произошло землятрясение магнитудой 6,9 балов

Очаг землетрясения находился на глубине 25 км.

Люди на улицах после землетрясения / REUTERS

В Чили произошло мощное землятрясение магнитудой 6,9 баллов, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Толчки ощутили жители столицы Сантьяго. Очаг землетрясения находился на глубине 25 км и на расстоянии около 137 км от столицы Чили - Сантьяго.

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Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет. Власти отменили угрозу цунами.

Последствия землетрясения / REUTERS

Изначально планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но после сообщения Тихоокеанского центра предупреждения цунами о маленьких волнах в 15 см, власти отменили эвакуацию.