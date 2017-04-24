В Киеве завтра потеплеет до +16°, без осадков

17:00, 24 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в столице без осадков, днем до +16°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

Солнце в столице взойдет в 05:45, а зайдет в 20:07. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 апреля, в Украине без осадков, по всей стране ожидается потепление.

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