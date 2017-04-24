В Украину завтра вернется тепло: на западе обещают до +19° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 апреля, в Украине без осадков, по всей стране ожидается потепление.

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На востоке облачно с прояснениями. Теплее всего будет в Луганской области - до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +15°.

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На западе Украины во вторник без осадков. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +19°.

В северных областях без осадков, температура - до +16°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +16°.

Согласно народному прогнозу, 25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает — начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.

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