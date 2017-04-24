Жителей Киева предупреждают о заморозках

15:51, 24 апреля 2017
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Ночью 25 апреля в столице ожидаются заморозки.

В Киеве ожидаются заморозки / moldova24.net
В Киеве ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

"Ночью 25 апреля в Киеве на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине значительно потеплеет, в частности, в Киеве ожидается до +23°. На выходных в западных областях пройдут дожди.

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