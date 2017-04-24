В Одесской области на этой неделе потеплеет, осадков не прогнозируют
Ночью возможны заморозки.
Одесская область приходит в себя после непогоды и снегопадов, которые накрыли регион на прошлой неделе. В ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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По данным синоптиков, к вечеру понедельника и во вторник в Одессе будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12ºC. Ночью и утром 25-26 апреля местами по области возможны заморозки 0-2ºС
В области также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный, 9-14 м / сек. Температура ночью составит 2-7ºС тепла, местами заморозки 0-2ºС, днем 15-20°, в прибрежной зоне обещают 10-12ºC тепла. На автодорогах области видимость будет хорошая.
В среду и четверг синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер южный, 9-14 м / сек. 26 апреля местами возможны порывы 15-18 м / сек. Утром местами туман. Температура ночью составит 3-8° С тепла, ночью 26 апреля на поверхности почвы местами возможны заморозки 0-2ºС, днем 15-20 °С тепла, в прибрежной зоне - 10-12ºC.
В конце недели, 28 апреля, также без осадков. Температура ночью 4-9ºС тепла, днем 17-22ºС, в прибрежной зоне - 12-14ºС тепла.
В субботу местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью 5-10ºС тепла, днем 16-21ºС.
Как сообщалось, на прошлой неделе в Одесской области выпал снег, были парализованы некоторые пути.
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